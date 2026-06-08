Catar aborda con Irán esfuerzos para contener la escalada y lograr un «acuerdo integral»

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El Cairo, 8 jun (EFE).- El ministro de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, abordó este lunes en una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí, los esfuerzos para contener la escalada y alcanzar un acuerdo integral de paz, tras el fuego cruzado entre Irán e Israel.

Según un comunicado de Exteriores catarí, Bin Abdulrahmán reiteró a Araqchí «el apoyo del Estado de Catar a todos los esfuerzos encaminados a contener la escalada y alcanzar un acuerdo integral que contribuya a consolidar la seguridad y la estabilidad y a lograr una paz sostenible en la región» de Oriente Medio y el golfo Pérsico.

«Hablaron sobre los esfuerzos de mediación entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, y la evolución de la situación en el Líbano», añadió la nota, que indicó que la llamada telefónica fue iniciada por el canciller iraní.

Esta conversación se produce en medio del fuego cruzado entre Irán e Israel que comenzó en la noche del domingo con al menos dos ataques iraníes con misiles contra territorio israelí, en represalia por el bombardeo israelí, horas antes, de los suburbios del sur de Beirut.

Israel, por su parte, informó de ataques aéreos contra zonas del oeste y centro de Irán, incluido el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste del país persa.

La escalada llega mientras Pakistán, que media entre Irán y EE.UU, continúa sus intentos para alcanzar una acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada a finales de febrero y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz ante la navegación internacional.

Catar, entre otros aliados árabes de Washington en el golfo Pérsico, ha presionado en varias ocasiones, muy en especial a finales de mayo, en favor de un acuerdo que permita reabrir Ormuz, por donde se exporta una quinta parte del petróleo y gas del mundo. EFE

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