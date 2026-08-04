Catar acusa a Israel de retrasar la aplicación del plan de paz para Gaza

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Catar, país mediador en el conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamás, acusó al gobierno israelí de retrasar la aplicación del plan de paz para Gaza.

«La intensificación de los bombardeos israelíes en los últimos días» sobre Gaza «no es más que un intento de hacer descarrilar la aplicación del plan y de bloquear las soluciones pacíficas al conflicto», declaró a los periodistas el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Majed Al Ansari.

El «Consejo de Paz» de Donald Trump, encargado de implementar la segunda fase del plan de paz en Gaza, aseguró al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que el ejército israelí no se retiraría de Gaza antes del desarme «total» de Hamás.

Israel expresó el lunes su preocupación por un acuerdo anunciado por el presidente estadounidense, aceptado por Hamás y hecho público el viernes, para la segunda etapa de su plan para salir del conflicto. El texto vincula el desarme del movimiento islamista palestino a una retirada progresiva de las tropas israelíes de Gaza.

El «Consejo de la Paz» precisó después en X que «la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) más allá de la línea amarilla solo tendría lugar una vez completado el desarme, tal como se comprometió Hamás ante los mediadores», en referencia a la línea de demarcación entre la zona ocupada por Israel, que abarca más del 60% de la franja de Gaza, y el resto del territorio.

En una primera versión, posteriormente corregida, se mencionaba una «retirada total» de las FDI.

Ministros de extrema derecha reclamaron una votación en el seno del gobierno para anular el acuerdo, afirmando que este no reflejaba lo que se había discutido en un principio.

Luego Hamás pidió aclaraciones al alto representante del «Consejo» para Gaza, Nikolai Mladenov.

Éste había escrito el viernes que «la retirada (israelí) debía ir de la mano del desarme», antes de reunirse el lunes con Benjamín Netanyahu.

Un responsable de Hamás dijo el martes que el movimiento islamista y otras facciones palestinas «no se sienten cómodas con la declaración emitida por Mladenov después de su reunión con Netanyahu».

«La declaración se centró únicamente en el tema de las armas y no abordó las obligaciones de la ocupación, en particular las relacionadas con los aspectos humanitarios y el compromiso de Israel de detener su agresión, incluida la ofensiva aérea y de artillería, los bombardeos, las ejecuciones selectivas y las operaciones militares en la Franja de Gaza», dijo el funcionario a la AFP bajo condición de anonimato.

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