Catar afirma que el ataque israelí «no solo viola leyes internacionales, sino toda moral»

Redacción Internacional, 9 sep (EFE).- El primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, aseguró este martes en Doha que el ataque israelí en Doha contra representantes del grupo palestino Hamás en las negociaciones «no solo viola las leyes internacionales, sino toda moral», contra un «Estado mediador» que es sede de negociaciones formales.

Alrededor de las 16.00 hora local (11.00 GMT), varias explosiones se escucharon en la capital del país del golfo y se elevó una columna de humo sobre la ciudad. Poco después, el Gobierno catarí confirmó que Israel había atacado una reunión de «varios miembros del buró político» de Hamás, sin identificarlos, en un edificio residencial.

Hamás dijo en un comunicado que cinco de sus miembros murieron en el ataque israelí en Doha, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora.

También murió un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes, Bader Saad Mohamed al Humaidi al Dosari, según el Ministerio del Interior catarí, mientras que «varios» efectivos de seguridad cataríes resultaron heridos. EFE

