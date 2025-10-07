Catar afirma que la entrega de rehenes significará «el fin de la guerra» en Gaza
El Cairo, 7 oct (EFE).-El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, aseguró este martes que la entrega de los rehenes israelíes en manos de Hamás, que será la primera fase en el caso de llegar a un acuerdo en las negociaciones que se llevan a cabo en Egipto, significará el «final de la guerra» en la Franja de Gaza, iniciada hace hoy dos años
La aprobación del plan del presidente estadounidense Donald Trump «significa aceptar lo que hay incluido, y el resultado natural de la entrega de los cautivos es el final de la guerra», afirmó en una rueda de prensa semanal en la capital de Catar, Doha.
Señaló que los resultados de esas conversaciones indirectas entre el grupo palestino Hamás e Israel con la participación de los mediadores (Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos) en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij sobre el plan de Trump que se están negociando actualmente no serán «temporales, sino definitivos».EFE
