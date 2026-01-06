Catar colabora con mediadores para la reapertura del paso de Rafah, pero sin dar una fecha

2 minutos

El Cairo, 6 ene (EFE).- El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, aseguró este martes que continúa colaborando con los mediadores en la guerra de Gaza (Egipto, Estados Unidos y Turquía) para la reapertura del paso de Rafah, aunque sin dar hasta el momento una fecha para la reanudación del cruce.

«Catar está colaborando con mediadores para reabrir el cruce de Rafah, entregar ayuda y garantizar la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, las comunicaciones continúan y hemos exigido que la ayuda humanitaria no se utilice como herramienta de chantaje político», dijo Al Ansari en su rueda de prensa semanal en Doha.

Apuntó que «no hay ninguna fecha anunciada» para la reapertura, dado que como mediador no quieren poner «ninguna fecha o expectativas de plazos por las complicaciones de las negociaciones».

Insistió en que «existen complejidades» que requieren «esfuerzos continuos» para la tregua.

Tanto oficiales de la Autoridad Palestina como del movimiento palestino Hamás ha visitado El Cairo durante estos últimos días para hablar sobre los avances para la segunda fase.

Una fuente de seguridad egipcia indicó el pasado domingo a EFE que la reapertura de este cruce, que conecta Egipto con Gaza, se prevé «a principios de la próxima semana», sin dar más detalles.

El cruce de Rafah, el principal punto de salida y entrada entre Gaza y el exterior y el único que no controlaba Israel, se mantiene prácticamente cerrado desde mayo de 2024 después de que el Ejército israelí ocupara la parte palestina de ese paso terrestre.

Hasta ahora, solo han estado abiertos los cruces de Zikim, Kerem Shalom y Kissufim, que operan en exclusiva para la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino, donde las autoridades israelíes inspeccionan los camiones antes de autorizar su ingreso o no en Gaza.

La reapertura de Rafah forma parte de la segunda fase del plan de paz de Trump en la Franja, que sustenta la tregua, junto con la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción del devastado enclave palestino y la creación de un Gobierno de transición. EFE

