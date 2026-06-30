Catar confirma llegada de Witkoff y Kushner, pero niega reuniones directas de Irán y EEUU

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El Cairo, 30 jun (EFE).- Catar confirmó este martes la llegada a Doha del los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, pero negó que vaya a haber una reunión de alto nivel y directa entre Estados Unidos e Irán en medio de las tensiones, informaron fuentes oficiales.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, aseguró en preguntas durante su rueda prensa semanal que «Witkoff y Kushner están en Doha para hablar con los mediadores» y analizar el progreso de las negociaciones.

Asimismo, indicó que las conversaciones abordarán temas de interés regional, entre ellos el asunto iraní y el frágil armisticio en el Líbano. EFE

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