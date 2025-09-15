Catar confirma que Marco Rubio viajará el martes a Doha para abordar el ataque de Israel

2 minutos

El Cairo, 15 sep (EFE).- El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, confirmó este lunes que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará mañana martes Doha y se reunirá con responsables del país árabe para abordar el ataque efectuado la semana pasada por Israel en suelo catarí.

«En Catar, hemos mantenido una estrecha colaboración con la Administración (del presidente estadounidense Donald) Trump (…) Se espera que el secretario Rubio esté mañana en Doha para reunirse con funcionarios cataríes», dijo Al Ansari en una rueda de prensa al término de la cumbre árabe-islámica celebrada en la capital catarí.

El portavoz afirmó que el Gobierno de Catar y de Estados Unidos está debatiendo «los próximos pasos a seguir», sin dar más detalles sobre las conversaciones mantenidas entre ambos países tras el ataque de Israel en Doha, que tuvo como objetivo una delegación negociadora de Hamás y que provocó la muerte de seis personas.

«Nuestro mensaje es muy claro: esta es una agresión que no aceptaremos. Trabajaremos activamente para disuadirla y garantizar que no se repita. El sentimiento y la solidaridad de todos los líderes del mundo árabe y musulmán que hoy hablaron aquí en Doha fueron muy claros», recordó.

Asimismo, denunció que las acciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y de su Gobierno «estarán a la vista de la comunidad internacional para que se tomen medidas y garantice que no se repitan».

Rubio dio por finalizada este lunes su visita de dos días a Israel, mostrando su apoyo «inquebrantable» a Benjamin Netanyahu y dejando pocas esperanzas de una tregua en la Franja de Gaza, donde una solución diplomática, indicó, puede no ocurrir.

En una rueda de prensa, Rubio fue preguntado varias veces por el ataque israelí en suelo catarí, con el que Trump se mostró incómodo en los últimos días, pero no se refirió directamente a él en sus respuestas.

«Estamos centrados en lo que sucede ahora», se limitó a decir Rubio en alusión al papel de Catar como mediador con Hamás. Y añadió: «Mientras haya 48 rehenes retenidos (en Gaza), seguiremos alentando a Catar a desempeñar un papel constructivo en ese sentido».

Netanyahu, por su parte, defendió una vez más que la decisión de atacar la tomó Israel en solitario. «Lo hicimos solos. Punto», afirmó el primer ministro israelí. EFE

cgs/ijm/psh