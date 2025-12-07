Catar defiende su papel mediador para la tregua en Gaza y niega fianciar a Hamás

Doha, 7 dic (EFE).- El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdurrahmán al Thani, defendió este domingo el papel de su país como mediador para alcanzar el alto el fuego en Gaza y rechazó las acusaciones de que Doha financie a Hamás, algo que aseguró surgió con iniciativas coordinadas con Estados Unidos e Israel.

En una entrevista con el comentarista estadounidense de extrema derecha Tucker Carlson en el marco del Foro de Doha, Al Thani afirmó que la presencia de representantes de Hamás en la capital catarí es tan solo parte del «concepto de mediación, que es ofrecer un lugar seguro para que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo para poner fin a las guerras».

Además, el ministro defendió los fondos cataríes de ayuda a la población de Gaza, que no van destinados al grupo islamista palestino Hamás, dinero además que surgió de iniciativas coordinadas con Estados Unidos e Israel.

«Toda nuestra ayuda fue para el pueblo de Gaza y bajo un proceso muy transparente del que Estados Unidos estaba completamente al tanto», aseguró Al Thani, subrayando que distintos gobiernos israelíes participaron en ese mecanismo.

Fundamental para el alto el fuego

El jefe de la diplomacia catarí criticó que Catar fuera «atacado» por mantener canales de comunicación con actores no estatales vinculados a conflictos en la región, y sostuvo que esta interlocución ha sido fundamental para «ceses al fuego, liberación de rehenes y entrada de ayuda humanitaria».

Al Thani calificó de «sin precedentes» y «poco ético» el bombardeo israelí sobre Doha del pasado mes de septiembre en medio de un proceso de mediación, del que responsabilizó a Israel.

Explicó en su exposición ante el periodista estadounidese que entonces, el presidente Donald Trump expresó su «frustración» por el ataque y negó que formara parte de un plan coordinado con Washington, al tiempo que exigió a Israel que se disculpara con Catar, lo que finalmente se produjo con una llamada de Benjamín Netanyahu al emir Tamim al Thani.

El primer ministro catarí también destacó el papel de Catar como sede neutral para negociaciones internacionales, citando mediaciones en Europa del Este y casos como la liberación del periodista estadounidense Evan Gershkovich en Rusia. EFE

