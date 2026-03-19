Catar denuncia nuevos ataques de Irán contra su infraestructura energética

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Redacción Internacional, 19 mar (EFE).- Catar volvió a denunciar en la madrugada del jueves ataques iraníes contra parte de su infraestructura energética, después de que el miércoles registró un impacto que generó un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país.

QatarEnergy publicó un mensaje en su cuenta de X donde confirmó otra andanada de misiles durante las primeras horas del jueves sobre sus instalaciones de gas natural licuado que provocaron «incendios considerables y amplios daños».

«Los equipos de emergencia se desplazaron al lugar inmediatamente para controlar los daños, sin que se hayan reportado víctimas», agregó.

El Ministerio de Defensa de Catar también anunció ataques con misiles balísticos de nuevo sobre Ras Laffan, mientras que el Ministerio del Interior aseguró haber contenido «dos de los tres incendios» en la zona industrial.

Agregó que no se han registrado heridos ni afectados.

Estos ataques se producen después de que este miércoles Israel atacara las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar, y de que el Ejército iraní prometiera que dichas agresiones no quedarían impunes.

Teherán también ha lanzado ataques contra infraestructura energética en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. EFE

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