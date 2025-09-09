The Swiss voice in the world since 1935

Catar desmiente haber sido informado por EEUU antes de ataque israelí contra Hamás en Doha

El Cairo, 9 sep (EFE).- El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, desmintió este martes que Estados Unidos le hubiera informado de la acción israelí contra el grupo palestino Hamás en Doha antes de que se realizara, y dijo que un funcionario estadounidense llamó al mismo tiempo de que se produjera el ataque.

«Las declaraciones que circulan de que Catar fue informado del ataque con antelación son falsas. La llamada recibida de un funcionario estadounidense se produjo durante el sonido de las explosiones resultantes del ataque israelí en Doha», afirmó de forma escueta en su cuenta oficial de X.EFE

