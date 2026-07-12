Catar despide a su exemir Hamad bin Khalifa al Thani tras su fallecimiento a los 74 años

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El Cairo, 12 jul (EFE).- Las autoridades y ciudadanos de Catar despidieron este domingo al exemir Hamad bin Khalifa Al Thani, que murió hoy a los 74 años, en un rezo multitudinario en la mezquita nacional del país que fue presidido por el actual mandatario e hijo del fallecido, Tamim bin Hamad Al Thani.

El actual emir llevó el cuerpo de su padre, envuelto en un manto blanco, en la mezquita Imam Mohamed bin Abdul Wahhab de Doha, la más grande del país, para dar paso a un rezo colectivo que reunió a miles de personas antes de que el cuerpo sea sepultado en el cementerio de Lusail, al norte de la capital catarí.

Las autoridades cataríes ha anunciado un «luto general en todo el país por la gran pérdida nacional» del exemir de cuatro días desde este domingo.

Por su parte, el emir comenzará a recibir las condolencias de jefes de Estado, miembros de la familia real, dignatarios y ciudadanos en el Palacio de Lusail a partir de mañana, lunes, hasta el miércoles.

Hamad bin Khalifa fue emir de Catar desde 1995 y ejercía ese cargo hasta que abdicó voluntariamente en 2013 para dejar paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien asumió el poder desde entonces.

Sin embargo, el emir fallecido accedió al poder en 1995 derrocando a su padre, Khalifa bin Hamad Al Thani, en un golpe incruento aprovechando un viaje oficial de este a Europa.

El jeque Hamad, quien gobernó Catar durante 18 años, fue una figura clave en el desarrollo de las ambiciosas metas de este pequeño país rico en petróleo del golfo Pérsico. EFE

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