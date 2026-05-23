Catar dice a Irán que la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz es «innegociable»

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El Cairo, 23 may (EFE).- El ministro de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahman, dijo este sábado a su homólogo iraní, Abás Araqchí, que la navegación en el estrecho de Ormuz es «innegociable», y advirtió de que la continuidad del bloqueo iraní de esa vía marítima vital «agravaría la crisis» en el golfo Pérsico.

Según un comunicado de Exteriores catarí, así lo manifestó Bin Abdulrahman en una conversación telefónica con Araqchi, en medio de intensos contactos diplomáticos de los mediadores para alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El también primer ministro catarí «subrayó que la libertad de navegación es un principio fundamental e innegociable, y que cerrar Ormuz o utilizarlo como moneda de cambio solo agravará la crisis y pondrá en peligro los intereses vitales de los países de la región», destaca la nota.

El alto funcionario catarí también «hizo hincapié en la importancia de respetar el derecho internacional y los principios de buena vecindad, y de priorizar los intereses de la región y sus habitantes, lo cual contribuye a fortalecer la seguridad y la estabilidad regional e internacional, y apoya los esfuerzos para reducir las tensiones», añadió.

Esa conversación telefónica se enmarca dentro de múltiples contactos diplomáticos de las últimas horas en torno a las negociaciones de paz entre Irán y EE.UU, mediadas por Pakistán y destinadas a allanar el camino para un acuerdo que ponga fin a la guerra, iniciada a finales de febrero, y el desbloqueo de Ormuz.

Catar, y otras naciones árabes vecinas de Irán, ha exigido en varias ocasiones formar parte de las conversaciones sobre el futuro del Golfo, en especial la gestión de la navegación en Ormuz, por donde pasa una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas. EFE

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