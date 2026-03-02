Catar dice haber derribado dos aviones SU-24 iraníes, siete misiles y cinco drones

2 minutos

Redacción internacional, 2 mar (EFE).- El Ministerio de Defensa de Catar anunció este lunes haber derribado durante la jornada dos aviones SU-24 procedentes de Irán, así como haber interceptado «con éxito» siete misiles balísticos y cinco drones que «atacaban varias zonas del Estado».

En un comunicado, el ministerio apuntó que «la amenaza a Catar fue inmediatamente atendida después de ser detectada» y que «todos los misiles fueron derribados antes de alcanzar sus objetivos».

Esta es la primera vez que uno de los países del golfo Pérsico que están recibiendo ataques de represalia iraníes por albergar en su territorio bases militares estadounidenses dice haber derribado aviones de combate iraníes.

Irán posee una fuerza aérea muy anticuada para los estándares de la región, compuesta por aviones heredados de tiempos del sha, que lucharon en la guerra contra Irak (1980-1988) como los F-14 estadounidenses, o los SU-24 rusos, que llegaron a su poder cuando la fuerza aérea iraquí buscó refugio en Irán durante la primera guerra del Golfo (1991).

Mientras, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos, apuntó hoy también en un comunicado que interceptó nueve misiles balísticos, seis misiles de crucero y 148 drones en la última jornada.

Además, añadió que desde que se inició el ataque iraní, se han lanzado 174 misiles balísticos hacia el país, de los cuales 161 fueron destruidos y 13 cayeron al mar. También se detectaron 689 drones, 645 de los cuales fueron interceptados y 44 se estrellaron en territorio de los EAU.

Durante el fin de semana, en tan solo dos días se detectaron 165 misiles balísticos y 541 drones iraníes.

También se destruyeron ocho misiles de crucero, causando daños, incluyendo tres muertos y 68 heridos leves.

El ministerio indicó que parte de las interceptaciones se están haciendo con aviones de combate.

Por su parte, la cadena de televisión iraní en inglés PressTV informó hoy que según la Guardia Revolucionaria Iraní, al menos 60 localizaciones estratégicas y 500 centros militares de los EE.UU y del «régimen sionista» han sido atacados por sus fuerzas, con más de 700 drones «y cientos de misiles».EFE

bm-amr/rod