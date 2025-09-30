Catar dice que aún es «pronto» para respuesta de Hamás a plan de Trump pero es «optimista»
El Cairo, 30 sep (EFE).- El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, afirmó este martes que «aún es pronto» para que el grupo islamista Hamás responda al plan del presidente estadounidense Donald Trump para la Franja de Gaza, pero indicó que el país mediador es «optimista».
«Aún es temprano para hablar de una respuesta, pero somos optimistas. Este es un plan integral y estamos en contacto y seguiremos con esos contactos con la reunión de esta noche», dijo el portavoz en una rueda de prensa desde Doha. EFE
