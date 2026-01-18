Catar dice que inclusión de su asesor en la Junta Ejecutiva para Gaza «promoverá» la paz

El Cairo, 18 ene (EFE).- Catar celebró este domingo la inclusión del asesor del primer ministro para Asuntos Estratégicos, Ali al Zawadi, en la Junta Ejecutiva que supervisará el nuevo gobierno de la Franja de Gaza, y sostuvo que contribuirá a «consolidar una gobernanza eficaz y promover la paz».

«Al Zawadi fue designado representante del Estado de Catar en la Junta Ejecutiva de Gaza, contribuyendo a apoyar los esfuerzos internacionales encaminados a consolidar una gobernanza eficaz, promover la paz y la estabilidad y lograr una prosperidad sostenible a largo plazo para el pueblo de Gaza», señaló en un comunicado la Oficina Internacional de Medios de Comunicación de Catar.

Estados Unidos anunció este viernes la composición de la Junta Ejecutiva, que supervisará al gobierno tecnocrático de la Franja, y estará formada por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

También forma parte de ella el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan; el jefe de la Inteligencia egipcia, Hasán Rashad; y la ministra para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes, Reem al Hashimy.

El país del golfo Pérsico, junto con Egipto, es uno de los mediadores claves entre el movimiento islamista Hamás e Israel para alcanzar el alto el fuego en Gaza, que llegó con la firma en octubre de un acuerdo de paz presentado por Trump.

El comunicado catarí defendió que el Estado de Catar «sigue desempeñando un papel activo con los esfuerzos para la paz regional y la mediación» entre Hamás e Israel, y trabaja con socios internacionales para «reducir las tensiones y promover las perspectivas de una paz duradera».

Asimismo, detalló que Al Zawadi «desempeñó un papel destacado e influyente en los esfuerzos de mediación, facilitando el diálogo continuo con Hamás, Israel y sus socios mediadores».

«Esto contribuyó a la liberación de varios rehenes retenidos por Hamás, a las negociaciones para la entrega de la tan necesaria ayuda humanitaria al pueblo palestino y el logro de acuerdos de alto el fuego», indicó la nota.

Sostuvo que el diplomático catarí también «desempeñó un papel fundamental en la contribución de Catar al plan de 20 puntos del presidente estadounidense para poner fin a la guerra».

«Al Zawadi, en nombre del Estado de Catar, continuará sus esfuerzos para apoyar el proceso de paz en curso a través de la Junta Ejecutiva de Gaza, además de su participación en otras iniciativas internacionales pertinentes», concluyó el comunicado. EFE

