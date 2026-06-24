Catar habla con Omán sobre el diálogo para acabar con conflicto en Ormuz y golfo Pérsico

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Manama, 24 jun (EFE).- El primer ministro y jefe de la diplomacia catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, habló este miércoles con el sultán de Omán, Haizam bin Tariq, en Mascate sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, así como los contactos árabes con Teherán para poner fin al conflicto en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico.

Según un comunicado de Exteriores de Omán, Abdulrahmán -mediador junto a Pakistán en las negociaciones entre Washington y Teherán- fue recibido por Bin Tariq en la capital omaní, donde abordaron «la marcha de las negociaciones entre EE.UU. e Irán, y los últimos avances en los esfuerzos diplomáticos para poner fin al estado de guerra y alcanzar una solución definitiva a la crisis en todos sus aspectos».

También indicó que durante el encuentro se destacó «la importancia de integrar los buenos esfuerzos realizados por los países hermanos y amigos al respecto», así como «apoyar los procesos de diálogo, crear canales de comunicación y acercar los puntos de vista entre las diferentes partes» del conflicto.

Alude así, además, a las brechas entre Irán y sus vecinos árabes del Golfo, en especial Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, cuyos territorios e instalaciones energéticas fueron atacadas con misiles y drones de la Guardia Revolucionaria iraní y los grupos proiraníes radicados en Irak durante la guerra, iniciada a finales de febrero.

Los seis Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), compuesto también por Arabia Saudí, Omán y el propio Catar, figuran entre las naciones más perjudicadas por el bloqueo por Irán del estrecho de Ormuz, por donde exportan su petróleo y gas.

Abdulrahmán viajó a Mascate tras mediar, junto al primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, en la reciente ronda de negociaciones de alto nivel en Suiza entre EE.UU e Irán en base al memorando de entendimiento firmado la semana pasada para poner fin a la guerra.

Su visita se produce un día después de la que realizó a Mascate la delegación negociadora iraní, encabezada por el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, para hablar con las autoridades omaníes sobre la futura gestión de Ormuz, siendo Omán e Irán los dos países ribereños del estrecho. EFE

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(foto)