Catar insta a suspender temporalmente la navegación tras los ataques de Irán en la región

Compartir

2 minutos

El Cairo, 12 jul (EFE).- El Ministerio de Transportes de Catar instó este domingo a suspender temporalmente la navegación y la realización de actividades marítimas hasta nuevo aviso tras la ofensiva lanzada por Irán contra los países del golfo Pérsico y Jordania.

«En aras de la seguridad pública», el departamento pidió en un comunicado «a todos los propietarios y usuarios de embarcaciones marítimas, incluidas las embarcaciones de recreo, los barcos de pesca, las motos acuáticas y todas las demás embarcaciones marítimas similares, que cesen temporalmente la navegación».

Una petición que extendió a la «realización de actividades marítimas, a partir de la fecha de esta circular y hasta nuevo aviso».

Esta medida, según recordó, «excluye a los buques sujetos a las disposiciones de los convenios marítimos internacionales, que continúan sus operaciones de conformidad con las normas y procedimientos aplicables».

El ministerio aseguró que la decisión es «temporal» y «se adopta en coordinación con las autoridades de seguridad pertinentes».

Irán lanzó ataques con misiles y drones que afectaron a varios puntos de Oriente Medio, en particular en Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán -país que no identificó la autoría- y Jordania, dirigidos contra instalaciones militares estadounidenses.

En concreto, Catar informó de al menos tres heridos, entre ellos un niño, por la caída de metralla tras la intercepción de proyectiles.

No es la primera vez que el país anuncia una suspensión de la navegación desde que empezó la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán: lo hizo el 29 de junio, cuando el departamento de Transportes catarí recomendó suspender «cualquier tipo de actividad marítima hasta nuevo aviso».

El pasado 5 de julio, después de una semana, Catar levantó las restricciones que impuso a la actividad marítima para usuarios y propietarios de embarcaciones, aprovechando la calma que prevalecía la región.EFE

kba/ijm/mgr