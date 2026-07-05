Catar levanta restricción a la «actividad marítima» aprovechando calma en el golfo Pérsico

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El Cairo, 5 jul (EFE).- Catar levantó este domingo las restricciones que impuso hace una semana a la actividad marítima para usuarios y propietarios de embarcaciones, aprovechando la calma que prevalece en el golfo Pérsico tras semanas de bombardeos estadounidenses en Irán y ataques en represalia del país persa contra Baréin y Kuwait.

«El Ministerio de Transportes anuncia la reanudación total de las actividades de navegación marítima para todo tipo de buques, a partir de la fecha de esta circular», reza un comunicado difundido hoy por el ministerio de Transportes catarí en su cuenta oficial en X.

La nota insta a «todos a cumplir con las normas e instrucciones vigentes y a garantizar la disponibilidad de equipos de seguridad para asegurar el máximo nivel de protección en todos los viajes».

Este anuncio llega una semana después de que el citado departamento suspendiera «cualquier tipo de actividad marítima hasta nuevo aviso» tras la muerte de el 28 de junio de un ciudadano catarí por sus heridas por metralla durante «operaciones militares en la región» en un barco en el que se encontró a otra persona herida.

La muerte del ciudadano catarí fue anunciada en un contexto de aumento de la tensión regional por bombardeos estadounidenses en Irán a finales de julio en represalia por el ataque iraní contra dos buques que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con lanzamiento de misiles y drones sobre Baréin y Kuwait, aliados de EE.UU. EFE

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