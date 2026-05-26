Catar niega que ofreciera a Irán 12.000 millones de dólares para pactar con EE.UU.

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El Cairo, 26 may (EFE).- El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, negó este martes que el país árabe ofreciera 12.000 millones de dólares a Irán para cerrar un acuerdo con Estados Unidos, al tiempo que denunció intentos de «sabotear» ese posible pacto y los esfuerzos diplomáticos en curso.

«Los informes que apuntan a que Catar ‘ofreció’ 12.000 millones de dólares a Irán para asegurar un acuerdo simplemente no son ciertos, y están siendo difundidos por partes que intentan sabotear el acuerdo y socavar los esfuerzos diplomáticos en curso hacia la desescalada y estabilidad regional», dijo Al Ansari en su cuenta de X.

El portavoz recordó que Catar juega un papel diplomático y se coordina con sus socios regionales, un rol que «está bien establecido y documentado públicamente», desmintiendo así informes de prensa que afirman que Doha estaría tratando de resolver por otras vías la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

«Tales narrativas no son más que intentos desesperados de empañar la reputación de Catar como un facilitador confiable de la paz internacional», sentenció.

Medios israelíes y otros cercanos a países como Arabia Saudí informaron en las últimas horas de que los negociaciones iraníes exigen la liberación inmediata de 12.000 millones de dólares en activos congelados en Catar como requisito previo para avanzar en las conversaciones con Washington.

Fuentes anónimas consultadas por estos digitales afirman que Teherán exige que todos sus activos congelados en diferentes partes del mundo sean desbloqueados en su totalidad, en medio de las diferencias con EE.UU. sobre algunas cláusulas de un posible acuerdo.

Estas informaciones fueron difundidas un día después de que el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, viajaran a Catar para tratar el acuerdo de paz con Estados Unidos, según medios estatales del país persa.

El gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, viajó ese día también a Catar, donde se encuentran parte de los fondos iraníes congelados por Estados Unidos que Teherán reclama como parte de las negociaciones con Washington.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este martes que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto «de una forma u otra» y que las negociaciones con Irán continúan, aunque resolver las discrepancias del borrador inicial tomará «unos días».

«Va a tomar un par de días llegar a un acuerdo, incluso en los desacuerdos sobre una palabra o una frase. Así que tendremos que trabajar en eso. Pero o va ser un buen trato o no va a haber ninguno», señaló Rubio a los periodistas en la ciudad india de Jaipur.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que este martes se mantuvieron conversaciones en Catar, tras la llamada que el presidente Donald Trump sostuvo el fin de semana con varios líderes regionales y que, según Rubio, permitió fijar una alineación sólida sobre el documento preliminar. EFE

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