Catar recomienda suspender la «actividad marítima» en medio de tensiones entre EEUU e Irán

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El Cairo, 29 jun (EFE).- El Ministerio de Transportes catarí recomendó este lunes que se suspenda «cualquier tipo de actividad marítima hasta nuevo aviso» para usuarios y propietarios de embarcaciones «de cualquier tipo», en un contexto de aumento de la tensión regional ante los últimos incidentes entre Estados Unidos e Irán.

El departamento especificó en un comunicado que están exentos de esta recomendación los barcos «sujetos a las disposiciones de los convenios marítimos internacionales, y que operan de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes».

El ministerio añadió que la medida se tomó «en coordinación con los organismos de seguridad pertinentes» y que todas las actualizaciones relevantes se anunciarán en coordinación con las autoridades competentes a través de los canales oficiales.

Catar emitió este comunicado después de que Irán atacase el pasado jueves dos buques que trataban de cruzar el estrecho de Ormuz y Estados Unidos respondiera con ataques contra territorio persa durante el fin de semana.

Teherán reaccionó a la ofensiva estadounidense con el lanzamiento de misiles y drones sobre sus aliados de Baréin y Kuwait, que por el momento no informaron de víctimas o daños.

Además, el domingo el Ministerio de Interior de Catar informó de la muerte de un ciudadano catarí tras sufrir heridas de metralla durante «operaciones militares en la región» en un barco desaparecido desde el sábado en el que se encontró a otra persona herida.

Aunque las autoridades del país árabe no desvelaron responsables del incidente, estos eventos, sumados a las falta de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para poner en marcha su tratado de paz y al reciente intercambio de ataques, mantienen a la región en vilo por una posible nueva escalada, favorecida por los desacuerdos sobre el cobro de tasas en el estrecho de Ormuz y por las acciones militares de Israel en el Líbano. EFE

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