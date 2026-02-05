Catar reivindica ante el canciller alemán su mediación y se presenta como socio confiable

El Cairo, 5 feb (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reunió este jueves en Catar con el emir Tamim bin Hamad Al Thani y con el primer ministro y titular de Exteriores, Mohamed bin Abdulrahmán, en unos encuentros en los que Doha destacó que es un «socio confiable» por sus esfuerzos para la estabilidad en Oriente Medio.

«En Catar valoramos los resultados de nuestra fructífera cooperación estratégica con nuestros amigos alemanes y esperamos que siga fortaleciéndose y expandiéndose hacia nuevas áreas prometedoras», indicó en un mensaje en X el emir catarí después de su reunión con Merz.

El canciller alemán expresó su reconocimiento al emir «por la cálida bienvenida, reafirmando el interés de su país por fortalecer la cooperación bilateral en diversos ámbitos, en particular en los sectores económico y de inversión», informó la agencia oficial de noticias catarí, QNA.

Merz llegó este jueves a Doha tras su paso por Arabia Saudí, dentro de su gira por los países del golfo Pérsico que se desarrolla en un momento de tensiones entre Estados Unidos e Irán por el programa nuclear y donde Berlín también busca acuerdos comerciales y reforzar alianzas estratégicas en la región.

Después de reunirse con el emir, el alemán copresidió con el ministro Bin Abdulrahmán una mesa redonda empresarial catarí-alemana, en la que destacaron «la sólida base de cooperación» entre Doha y Berlín, señaló el Ministerio de Exteriores catarí en un comunicado.

En ella el responsable catarí aseguró que su país «ha buscado desarrollar relaciones con Alemania durante las últimas décadas» y destacó que Catar se ha convertido en uno de los mayores inversores extranjeros en Alemania.

Asimismo, Bin Abdulrahmán afirmó que «Catar se encuentra en una fase de transición y ha comenzado a revisar algunas leyes y regulaciones para adaptarse a los nuevos tiempos».

«Queremos asegurarnos de que nuestro país ofrezca un entorno acogedor para todos, y también queremos que nuestros colegas en Alemania y otros países europeos vean a Catar como un socio confiable, capaz de conectar Oriente y Occidente. Creo que esto es lo que hemos estado trabajando en el ámbito de la geopolítica», indicó.

Catar ha consolidado un papel clave como mediador en Oriente Medio, tras haber participado en negociaciones y treguas en conflictos como el de Gaza, y ahora está haciendo un «esfuerzo conjunto» con otros países mediadores para que Teherán y Washington vuelvan a la mesa de negociación para detener la escalada tras las amenazas de Estados Unidos.

Merz, cuyo país participa en las presiones sobre Irán y es uno de los más críticos a la represión del Gobierno de Teherán de las protestas populares, afirmó el miércoles en X que su país «quiere colaborar con los Estados del Golfo para promover la paz en la región», pero que «los acontecimientos en Irán lo impiden».

El jefe de la diplomacia catarí aseguró que la «cooperación entre ambos países abarca los sectores de la energía, la infraestructura, la manufactura y las instituciones financieras, y enfatizó que el Estado de Catar aspira a ampliar esta cooperación para incluir la tecnología, la salud y la inteligencia artificial».

El canciller alemán terminará su gira en el Golfo en Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde viaja este jueves y mañana viernes mantendrá conversaciones similares en Abu Dabi antes de regresar a Alemania. EFE

