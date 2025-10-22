Catar y EEUU instan a la UE a derogar una directiva sobre sostenibilidad corporativa

El Cairo, 22 oct (EFE).- Catar y Estados Unidos enviaron este miércoles una carta abierta a los países de la Unión Europea (UE) expresando su «profunda preocupación» por la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad (CSDDD), una norma que exige a las grandes empresas mitigar los efectos adversos que sus acciones puedan haber causado sobre el medioambiente o los derechos humanos.

La preocupación de ambos países, según señaló la agencia oficial de noticias catarí, QNA, se debe a las «consecuencias imprevistas para la competitividad de las exportaciones de gas natural licuado y la disponibilidad de energía fiable y asequible para los consumidores» de la UE.

En consecuencia, ambos países pidieron en su carta conjunta la derogación o eliminación de sus disposiciones más dañinas.

La misiva, firmada por el ministro de Energía catarí, Saad al Kaabi, y el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, incidió en que la directiva, en su forma actual, «plantea grandes riesgos para la asequibilidad y la fiabilidad del suministro energético vital para hogares y empresas en toda Europa».

Aseguraron, además, que la norma «representa una amenaza existencial para el crecimiento, la resiliencia y la competitividad de la economía industrial de la UE».

Según los ministros, estos «desafíos significativos socavan gravemente la capacidad de EE.UU., Catar y la comunidad energética internacional en general para mantener y ampliar sus alianzas y operaciones dentro» de la UE.

«Nosotros, como aliados y amigos de la Unión Europea, creemos sinceramente que la directiva causará un daño significativo a la UE y a sus ciudadanos, ya que provocará un aumento de los precios de la energía y otras materias primas, y afectará negativamente a la inversión y el comercio», incidieron.

Por eso, instaron a los Estados miembros a «actuar con rapidez para abordar estas legítimas preocupaciones, ya sea derogando por completo» la norma o «eliminando sus disposiciones más perjudiciales desde el punto de vista económico».

La directiva fue aprobada por el Parlamento Europeo (PE) en abril de 2024, pero el pasado marzo se retrasó su aplicación con el fin de negociar una simplificación de las mismas que suavice sus exigencias y limite el número de empresas que deben cumplirlas.

A mediados de este mes de octubre, la comisión de Asuntos Jurídicos del PE respaldó suavizar los requisitos de sostenibilidad para las empresas en la UE y aplicar estas obligaciones a un menor número de compañías con el fin de simplificar las normas e impulsar la competitividad del bloque.

Los eurodiputados abogan por que la Directiva de diligencia debida solo se aplique a las firmas con más de 5.000 empleados y una facturación neta anual superior a los 1.500 millones de euros, así como a empresas extracomunitarias que superen esos umbrales en la UE, entre otras limitaciones.

Este miércoles se votará en el PE la reforma de la directiva tras meses de presiones de la industria y del entorno del presidente estadounidense, Donald Trump, algo que pone en riesgo la norma, según explicaron a EFEverde dirigentes políticos y responsables asociativos europeos. EFE

