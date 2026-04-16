Catar y Omán piden una «solución definitiva» para la crisis en el golfo Pérsico y Ormuz

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El Cairo, 16 abr (EFE).- El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, pidieron este jueves una «solución definitiva» de la crisis en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, en medio de los esfuerzos para asegurar una nueva ronda de diálogo entre Estados Unidos e Irán antes de que expire la tregua, informaron fuentes oficiales.

El emir catarí viajó a Mascate poco después de recibir en Doha al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif -que media entre Washington y Teherán-, para abordar «los efectos de la crisis» en la zona con Bin Tariq, cuyo país había mediado antes del inicio de la guerra de EE.UU e Israel contra la República Islámica.

Al Thani y el mandatario omaní trataron los efectos de la crisis sobre «la seguridad y estabilidad» de los países del golfo Pérsico, así como «la seguridad de sus ciudadanos y sus intereses económicos», según la agencia oficial de noticias omaní, ONA.

«Los dos líderes destacaron la necesidad de alcanzar un acuerdo definitivo y resolver la crisis de raíz, además de intensificar los esfuerzos internacionales para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y asegurar el flujo ininterrumpido del transporte marítimo y el suministro de energía», indicó.

Los ricos países árabes petroleros vecinos de Irán, que han sido blanco durante la guerra de duros ataques con misiles y drones iraníes, exigen ser parte de futuros entendimientos sobre la navegación en Ormuz, por donde transportan sus exportaciones de petróleo y gas que representan una quinta parte de las exportaciones mundiales de energía. EFE

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