Cathay y Hong Kong Airlines casi duplican recargos por combustible ante la guerra en Irán

2 minutos

Hong Kong, 12 mar (EFE).- Cathay Pacific Airways, aerolínea de bandera hongkonesa, anunció este jueves una revisión al alza de sus recargos por combustible que, en la práctica, supone duplicar las tasas vigentes a partir del próximo miércoles 18 de marzo.

La industria de la aviación comercial en Hong Kong ha iniciado un drástico ajuste en su estructura tarifaria ante la escalada de los costes operativos.

Esta maniobra financiera responde directamente al encarecimiento del queroseno de aviación, cuyo precio se ha duplicado desde principios de mes debido a la inestabilidad geopolítica derivada del conflicto en Irán.

Según el comunicado remitido hoy por la compañía, el ajuste más severo afectará a las rutas de larga distancia como Norteamérica, Europa y Oriente Medio, donde el recargo escalará de 569 a 1.164 dólares hongkoneses (de unos 73 a 145 dólares), lo que supone un incremento del 104,6 %.

La presión inflacionaria no es exclusiva del coloso de la aviación asiática. Hong Kong Airlines precedió este movimiento aplicando incrementos de hasta el 35,2 % en billetes emitidos desde el 12 de marzo.

En su red, los trayectos de largo alcance subirán hasta los 739 dólares hongkoneses (unos 94 dólares estadounidenses) mientras que las conexiones regionales con destinos estratégicos como Japón o Singapur verán un aumento de 50 dólares hongkoneses ( unos 6,5 dólares) por trayecto.

Por su parte, Greater Bay Airlines ha confirmado que mantiene su propio mecanismo de revisión indexado a la volatilidad del mercado, subrayando la tendencia de un sector que se ve obligado a trasladar el coste del riesgo energético al pasajero para salvaguardar sus márgenes de explotación.

Este escenario subraya la vulnerabilidad de las cuentas de resultados de las aerolíneas ante factores exógenos. Cathay Pacific ha reiterado que estas tasas se auditan mensualmente, condicionando futuras rebajas a una desescalada en el precio del crudo. EFE

msc/aa/cg