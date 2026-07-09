Catherine Zeta-Jones y Cliff Richard recuerdan a Bonnie Tyler, fallecida hoy a los 75 años

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Redacción Internacional, 9 jul (EFE).- El cantante Clif Richard, la actriz Catherine Zeta Jones y otras personalidades del mundo de la cultura y la política han lamentado el fallecimiento hoy, a los 75 años, de la cantante galesa Bonnie Tyler.

La actriz Catherine Zeta-Jones, prima lejana de la cantante, publico un sentido mensaje en Instagram: «Mi corazón está roto. Nuestra Reina Bonnie….. has sido una parte muy importante de mi vida. Que duermas bien, hermosa dama».

Tyler falleció «inesperadamente» en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento, según señaló su familia en un comunicado en el Facebook de la cantante, en el que también pidieron «privacidad para enfrentarse a esta tragedia».

La cantante, que protagonizó una carrera de casi medio siglo con grandes éxitos como ‘It’s a Heartache’ o ‘Total Eclipse of the Heart’, ha sido recordada por el primer ministro de Gales, Rhun ap Iorwerth, que señaló en la red X: «Me entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Bonnie Tyler. Gales ha perdido a un verdadero icono cuya música brindó alegría a muchísimas personas».

Por su parte, Cliff Richard, que cantó junto a Tyler el tema ‘Taking Control’, lamentó la pérdida de la cantante, según recoge la BBC: «Otra gran amiga que se ha ido demasiado pronto. El contagioso entusiasmo de Bonnie por la vida alegró a muchísimas personas en todo el mundo. Descansa en paz, Bonnie».

Y el canadiense Bryan Adams se refirió a su «voz magnífica» y a la «hermosa versión» que hizo de su tema ‘Straight From The Heart’, en un mensaje en su cuenta de X.

El productor musical inglés Pete Waterman señaló a la misma red que la galesa «tenía una voz increíble» y «estaba a la altura de Tina Turner». A su juicio era «una de las grandes artistas británicas de la historia». El legado de Tyler incluye 18 álbumes de estudio.

Carol Voderman, locutora y escritora ha galesa ha compartido en su perfil de Instagram un mensaje en el que expresa su profunda tristeza por el fallecimiento de Tyler.

«Como galesa, es difícil describir la magnitud de la leyenda en la que se convirtieron ella y su música, especialmente para mi generación, en la que tuvimos que luchar por casi todo en materia de derechos de la mujer. Bonnie encarnaba eso: era una rockera genial, de melena indomable y que no pedía disculpas por ser como era», señaló. EFE

csr/agf