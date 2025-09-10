The Swiss voice in the world since 1935

CATL prevé reanudar pronto la producción en su mayor mina de litio tras un mes parada

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 10 sep (EFE).- La compañía china Contemporary Amperex Technology (CATL), mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, espera reanudar en breve la producción en la mina de Jianxiawo, en la provincia de Jiangxi (sureste), tras haber estado un mes parada por la expiración de su licencia.

Según informó este martes el diario especializado Securities Times, la filial local Yichun Times New Energy Mining celebró una reunión para preparar el reinicio de la explotación y decidió convocar a los primeros trabajadores que habían sido trasladados a otras plantas.

La mina, cuya licencia venció el pasado 9 de agosto, había cesado su actividad de forma puntual mientras CATL tramitaba ante las autoridades locales la renovación del permiso de explotación.

La empresa aseguró en agosto que había entregado toda la documentación requerida y que confiaba en un resultado “relativamente positivo”.

El yacimiento de Jianxiawo es considerado el de mayor capacidad de la región de Yichun, conocida como el “valle del litio” de China, y dispone de reservas estimadas en más de 77.000 millones de toneladas, con una vida útil proyectada superior a 25 años, según datos oficiales.

CATL, con sede en Ningde (sureste), protagonizó en mayo la mayor salida a bolsa del mundo en lo que va de 2025, con unos 5.300 millones de dólares, y mantiene una fuerte presencia internacional, incluida una inversión conjunta con Stellantis para levantar una fábrica de baterías en Zaragoza (España). EFE

gbm/vec/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR