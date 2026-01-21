Catolicismo pierde peso en Latinoamérica tras una década de caída sostenida, dice sondeo

Miami (EE.UU.), 21 ene (EFE).- La proporción de católicos en América Latina cayó nueve puntos porcentuales o más en la última década en seis de los países más poblados de la región, mientras creció de forma significativa el número de adultos que se declaran sin afiliación religiosa, según una encuesta divulgada este miércoles por el Pew Research Center.

El estudio incluyó a más de 6.200 adultos y abarca Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, países que en conjunto reúnen unos 495 millones de habitantes, equivalentes a casi tres cuartas partes de la población de América Latina y el Caribe.

Detalla que aunque el catolicismo sigue siendo la religión mayoritaria en todas esa naciones, su peso relativo continúa disminuyendo.

Actualmente, los católicos representan entre 46 % y 67 % de la población adulta en cada uno de estos países, mientras que el porcentaje de personas religiosamente no afiliadas -que se describen como ateas, agnósticas o «nada en particular»- oscila entre 12 % y 33 %.

En los seis países analizados, la proporción de adultos sin afiliación religiosa aumentó siete puntos porcentuales o más en comparación con hace una década, y en varios casos ya supera al número de protestantes.

Pese a estos cambios en la afiliación religiosa, el informe subraya que América Latina sigue siendo una región altamente religiosa en promedio.

Cerca de nueve de cada diez adultos o más en cada país encuestado afirmaron creer en Dios, una proporción similar a la registrada hace diez años. Incluso entre quienes no se identifican con ninguna religión, la mayoría dice creer en Dios.

Además, la religión continúa teniendo un peso importante en la vida cotidiana de muchas personas.

Alrededor de la mitad o más de los adultos en Brasil, Colombia, México y Perú señalaron que la religión es muy importante en sus vidas. La oración sigue siendo una práctica común: la mayoría de los adultos en Brasil, Colombia y Perú afirmó rezar al menos una vez al día.

Según el Pew Research Center, por estos indicadores los latinoamericanos muestran niveles de religiosidad superiores a los observados en muchas otras regiones, especialmente en Europa, donde una parte significativa de la población ha abandonado el cristianismo desde la infancia.

La encuesta, realizada en la primavera de 2024, permite comparar las respuestas sobre afiliación religiosa y creencias en Dios con las de un estudio similar efectuado en 2013-2014. EFE

