Catorce ciudadanos chinos son detenidos por posesión de cocaína en Zimbabue

2 minutos

Harare, 3 sep (EFE).- Catorce ciudadanos chinos fueron detenidos por posesión de cocaína en la capital de Zimbabue, Harare, según informó la Policía de este país de África meridional.

Según un comunicado policial que recogen este miércoles medios locales, detectives de la División de Drogas y Narcóticos del Departamento de Investigación Criminal (CID) «respondieron a una pista y arrestaron a 14 extranjeros por abuso y tráfico de drogas peligrosas en un albergue» en el barrio acomodado de Highlands.

«Los sospechosos fueron detenidos mientras inhalaban cocaína en una bandeja de madera. La Policía recuperó dos sobres de cocaína, uno de metanfetamina cristalina y otro con una mezcla de cocaína y metanfetamina cristalina», añadieron las fuerzas de seguridad, sin dar más detalles sobre la cantidad de droga incautada.

Aunque la Policía no precisó en el comunicado la nacionalidad de los detenidos, medios locales como el diario estatal The Herald señalaron que se trata de nacionales de China de entre 22 y 40 años.

En un vídeo publicado por medios locales en redes sociales, se ve a agentes de policía armados con fusiles efectuando una redada en un local en el que se celebraba una fiesta a la que asistían los detenidos, incluidos hombres y mujeres.

La grabación muestra un montón de cocaína sobre una tabla y a varios sospechosos intentando tapar sus rostros ante la cámara.

Se espera que los arrestados comparezcan este miércoles ante un tribunal de la capital zimbabuense.

El incidente ocurrió en un momento de inquietud social por las actividades delictivas perpetradas por ciudadanos chinos en el país africano, que mantiene una estrecha relación con China, según medios locales.

El mes pasado, Sun Limin, una ciudadana china de 52 años, fue detenida en Harare por hacer transferencias financieras ilegales por un valor de 880.000 dólares (cerca de 756.000 euros).

cv-pa/cg