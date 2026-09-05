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Catorce distritos en Portugal siguen bajo aviso amarillo por altas temperaturas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 5 sep (EFE).- Catorce distritos portugueses están este sábado bajo aviso amarillo por altas temperaturas, con máximas que podrán alcanzar los 40 °C en algunos territorios y riesgo muy elevado de incendios forestales.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) mantiene el aviso hasta las 18:00 horas de este sábado (17:00 GMT) en Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real y Viseu.

En este sentido, el IPMA alertó de un aumento de las temperaturas máximas, que será más notable en el Alentejo y en la región del valle del Tajo.

La temperatura máxima está previsto que se registre esta jornada en Évora y Santárem, en el centro del país, donde se podrían alcanzar los 40 y 39 °C, respectivamente; mientras que en gran parte del norte y el centro los valores oscilarán entre los 30 y 36 °C.

Debido a las altas temperaturas, decenas de localidades están bajo riesgo máximo y muy elevado de incendios forestales. EFE

lmg/jgb

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