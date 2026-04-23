Catorce médicos gazatíes, incluido Abu Safiya, siguen detenidos por Israel sin juicio

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Jerusalén, 23 abr (EFE).- Al menos catorce médicos originarios de la Franja de Gaza, entre ellos al director del Hospital Kamal Adwan, Husam Abu Safiya, siguen detenidos por Israel sin juicio desde hace más de un año, unos arrestos que una ONG israelí apelará la próxima semana ante el Tribunal Supremo al considerarlos arbitrarios.

Según informó este jueves la ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI, en inglés), la apelación será presentada el próximo jueves ante el Tribunal Supremo, exigiendo la liberación de los 14 médicos, cirujanos y directores de hospitales, entre ellos algunos como Safiya muy vocales en cámara contra la ofensiva israelí.

«Al Doctor Abu Safiya no se le han presentado cargos ni se le han informado los motivos de su detención. Su abogado no ha podido reunirse con él desde hace más de dos meses, tras su traslado a la prisión de Ketziot, en el sur de Israel», detalla el grupo en un comunicado.

También esta previsto que un tribunal israelí celebre una audiencia el próximo martes, 28 de abril, para extender -como ha sido solicitado por la fiscal general Militar- la detención de Abu Safiya, arrestado desde el 27 de diciembre de 2024 y que ha sufrido prórrogas de seis meses en virtud de la Ley de Combatientes Ilegales de Israel.

Inicialmente recluido hasta el 9 de enero de 2025 en Sde Teiman, una prisión militar conocida por la tortura sistemática y documentada por grupos pro derechos humanos contra presos palestinos, fue después trasladado a la prisión de Ofer el 11 de febrero de 2025, donde estuvo días en régimen de aislamiento.

En esta misma prisión se encontraba el pasado mes de octubre, cuando extendieron su arresto y él participó en la audiencia por videoconferencia, según detalló entonces el grupo legal palestino Al Mezan que le representa.

El día 27 de abril, el PHRI anunció que tiene previsto visitar a cuatro de los 14 médicos detenidos en la prisión israelí de Ketziot, en el sur de Israel: Muhamad Ubaid (cirujano de los hospitales Kamal Adwan y Al-Awda), Omar Amar (obstetra/ginecólogo), Murad Alkuka (ortopedista del Hospital al Shifa) y Akram Abu Odeh (jefe de ortopedia del Hospital Indonesio).

Desde octubre de 2023, una cifra récord de al menos 103 detenidos palestinos han muerto entre rejas, según datos obtenidos por PHRI.

En muchos casos, fallecieron aparentemente como consecuencia de torturas, negligencia médica y privación de alimentos, en lo que diversas ONG describen como un sistema que ha convertido los centros de detención militares y las prisiones israelíes en «campos de tortura» para los palestinos. EFE

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