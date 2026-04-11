Cautela en los mercados antes del diálogo entre EEUU e Irán en Pakistán

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Las principales bolsas de Estados Unidos y Europa cerraron con resultados dispares y el petróleo prolongó su caída el viernes, a pocas horas de las negociaciones de paz previstas entre Estados Unidos e Irán en Pakistán.

En Wall Street, el Dow Jones cedió un 0,56%, el índice Nasdaq ganó un 0,35% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,12%.

En Europa, Londres (-0,03%) y Fráncfort (-0,01%) cerraron prácticamente en equilibrio y París avanzó un 0,17%. Solo Milán logró destacar con una subida del 0,59%.

En el conjunto de la semana, los índices bursátiles registraron, sin embargo, un fuerte avance.

«El volumen de negociación lleva unos días disminuyendo, lo que refleja también la actitud de espera de los inversores», señaló Andreas Lipkow, de CMC Markets.

Para Kathleen Brooks, directora de investigación de la plataforma de inversión en línea XTB, «los mercados quieren dar una oportunidad a la paz».

Como muestra de las esperanzas de los inversores ante este encuentro, los precios del petróleo volvieron a bajar el viernes.

El barril de Brent del mar del Norte cedió un 0,75%, hasta los 95,20 dólares, y su equivalente estadounidense, el barril de WTI, perdió un 1,33%, hasta los 96,57 dólares.

En el conjunto de la semana, los precios cayeron incluso alrededor de un 13%.

La navegación sigue obstaculizada en el estrecho de Ormuz, clave para el transporte del petróleo y prácticamente bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra.

«El mercado (del petróleo) sigue atrapado entre señales contradictorias», resumió Ole Hansen, de la plataforma de inversión en línea Saxo.

«Incluso si esta tregua se mantiene y desemboca en un cese de hostilidades más duradero, prevemos que los precios del petróleo bajarán de forma gradual», advirtió Nancy Vanden Houten, de Oxford Economics.

Los mercados bursátiles reaccionaron apenas a la publicación del dato de inflación en Estados Unidos para marzo, las primeras cifras oficiales que reflejan la escalada de los precios de la energía.

El Índice de Precios al Consumo (CPI en inglés) aumentó un 3,3% interanual en marzo, frente al 2,4% del mes anterior, pero este repunte era ampliamente esperado.

El fuerte incremento de los precios en las gasolineras entre febrero y marzo (+21,2%), consecuencia directa del conflicto en Oriente Medio, es el mayor aumento mensual registrado desde la creación de un índice específico para la gasolina, en 1967, subrayó el servicio estadístico estadounidense BLS.

«China es sin duda la ganadora, en particular porque había guardado grandes reservas de petróleo antes del inicio de esta crisis», dijo a la AFP Vincent Juvyns, del banco belga ING.

«Cada crisis energética provoca un gran entusiasmo por las energías renovables», añadió, al destacar la buena salud de las exportaciones de vehículos eléctricos chinos.

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