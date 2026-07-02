Cavani se despide del Boca Juniors tras rescindir su contrato: «El camino fue hermoso»

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Buenos Aires, 2 jul (EFE).- El delantero uruguayo Edinson Cavani se despidió este jueves del club argentino Boca Juniors, en el que jugó desde mediados de 2023, al asegurar que «el camino fue hermoso» a pesar de los «momentos difíciles» y que está agradecido a la hinchada del club, de la que dijo que se siente parte junto a su familia.

El atacante de 39 años publicó un vídeo en sus redes sociales en el que afirmó, tras haber rescindido su contrato: «Jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de haber venido aquel 2023, cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá».

Sumó 28 goles, tres asistencias, doce tarjetas amarillas, una roja y ningún título en 81 partidos disputados en Boca, del que fue capitán en varias ocasiones.

Cavani expresó que durante su paso por el club vivió momentos «mágicos» en los que deseó que «el tiempo se pare para seguir disfrutando»: «El mundo Boca me dio más motivos para prepararme y dar el 100 % en cada partido», agregó.

El uruguayo no esquivó el tema de sus impedimentos físicos, a los que definió como «una de las tristezas más grandes» de su carrera y que en este momento le impiden competir por la titularidad en el equipo del nuevo entrenador, Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena.

En 2026 jugó muy pocos partidos como consecuencia de una sostenida lesión en su espalda.

Sin embargo, Cavani resumió sus tres años en el Xeneize como un tiempo que recordará para siempre: «El camino es la recompensa y fue hermoso».

«Ese famoso mundo Boca tiene seis hinchas más que van a desear que a Boca le vaya muy bien», dijo en referencia a su esposa e hijos.

Desde su llegada en julio de 2023, su nivel fue de mayor a menor: rozó la gloria en la Copa Libertadores de ese mismo año, durante la cual fue determinante con goles claves pero perdió la final con el Fluminense de Brasil; padeció la temprana despedida en la zona de grupos del Mundial de Clubes 2025, con un empate ante el débil Auckland City de Nueva Zelanda; y en esta temporada apenas disputó dos empates en cero.

La salida de Cavani, hasta el mes pasado portador del dorsal 10 azul y oro, se suma a la del experimentado mediocampista español Ander Herrera y al menos otros cinco integrantes del plantel en un proceso de depuración con vistas a un segundo semestre en el que Boca competirá por la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina. EFE

smo/sab