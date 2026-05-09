Cayetana Guillén Cuervo está lista para «capitanear» el barco de los Premios Platino

3 minutos

Playa del Carmen (México), 9 may (EFE).- A la actriz y presentadora española Cayetana Guillén Cuervo se la ve reflexiva, sonriente y entregada a su próxima misión: «capitanear», junto al colombiano Carlos Torres, el barco de la gala de los Premios Platino en su regreso al Caribe mexicano.

Este lugar, dice en una charla con EFE, le ha sentado «fenomenal» tras atravesar el duelo por su madre, la legendaria intérprete Gemma Cuervo (1934-2026).

«Andaba con las emociones bajas y venir aquí me ha sentado fenomenal. Llevo unos días superfeliz, bajando al mar, entrenando y muy enfocada en hacer bien mi trabajo. Estoy muy agradecida a todo Egeda (la Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) por haber confiado en mí», expresó la intérprete a pocas horas de la ceremonia, que reunirá al talento audiovisual iberoamericano en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret (México).

Guillén Cuervo, icono de la televisión española y ahora también de las plataformas de ‘streaming’ con el podcast ‘No te lo cayes’, conectó en este viaje con el alma de su madre y, sobre todo, con esas palabras que marcaron su despedida.

«Se paró, me miró y me dijo: ‘No olvides nunca que eres maravillosa, que brillas, que aportas siempre a los demás; que nadie te confunda, que nadie te robe la sonrisa, que nadie te rompa las alas'», parafraseó Guillén Cuervo tras confesar que «son esas palabras, dolorosas pero inspiradoras» de las que se agarra para seguir adelante.

Con ese buen ánimo, la actriz confía en que esta noche estelar, que reunirá también el resplandor de la música en español con la actuación especial de Camilo, Manuel Carrasco y María Becerra, estará llena de esa gente «sonriente y amable» que admira tanto.

Además, aseguró, será otro episodio más para celebrar «los vínculos del cine iberoamericano», fomentados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) desde la fundación de la primera edición de los Premios Platino en 2014.

«Creo que esta telaraña de contactos, de ayuda, de colaboración (que ha sujetado a Egeda durante tantos años) es algo único», destacó la polifacética intérprete.

Con más de tres décadas de experiencia en la industria, la actriz admira el cine inspirado en la visión del «50 % del planeta»: las mujeres, quienes, además, tienen un papel protagónico en la XIII edición de los Platino, como es el caso de ‘Belén’, de la argentina Dolores Fonzi; o ‘Los domingos’, de la española Alauda Ruiz de Azúa, ambas coronando el número de nominaciones.

«El 50 % del planeta es femenino, pues el 50 % las artes escénicas o audiovisuales tendrán que tener puntos de vista femeninos; ni mejor ni peor, femeninos. Es otra manera de ver la vida», defendió.

Para Guillén Cuervo esa mirada femenina que «está siendo bien aprovechada» en el cine tiene el poder para abrir «la conversación, el debate, la reflexión y el espíritu crítico» frente a «la beligerancia, la guerra y el conflicto» que atraviesa actualmente a la humanidad. EFE

abz/mra

(foto)(vídeo)