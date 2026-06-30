CazéTV, el canal de YouTube en Brasil que rompe récords en el Mundial

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Con un récord de más de 21 millones de espectadores simultáneos en YouTube en el partido Brasil-Japón en los diesiseisavos de final del Mundial, CazéTV revoluciona las transmisiones deportivas en Brasil, mientras es investigada por su publicidad de apuestas.

Sus comentaristas visten pijamas en los juegos nocturnos, ejemplo del estilo informal con el que CazéTV, en el aire desde 2022, compite de tú a tú por los derechos de TV de competiciones deportivas con el gigante brasileño Globo y cadenas internacionales como ESPN.

Fundado por el streamer Casimiro Miguel y la agencia de marketing deportivo LiveMode, es el único medio que transmite en Brasil los 104 juegos de la Copa del Mundo, 49 en exclusiva, todos gratis.

Los tres goles de Lionel Messi en el Argentina-Argelia solo pudieron verse por este canal digital.

La próxima temporada tendrá los derechos en Brasil de las cinco principales ligas del fútbol europeo: España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania.

– Las claves del éxito –

Narración enérgica, lenguaje ligero y constante interacción con los espectadores son signos de identidad de CazéTV.

La sección «Gol de Ventana» lleva a las pantallas videos de hinchas gritando anotaciones a todo pulmón desde las ventanas de sus casas.

«El público joven dejó de ser simple espectador» y busca «entretenimiento, información e interacción en tiempo real», dice a la AFP Bruno Brum, director de marketing de la agencia End to End.

Ya el número de suscriptores de CazéTV sobrepasó los 35 millones.

Y los 21,1 millones de dispositivos conectados simultáneamente en su transmisión del partido que dio a Brasil la clasificación a octavos de final establecieron un récord mundial de «streaming» en YouTube. Cada una de las presentaciones de la Canarinha en el torneo ha traído nuevas marcas.

Cuando el canal emitió el Mundial de Catar 2022, su techo fue de 6,9 millones de dispositivos a la vez.

«Desde el inicio (…), nuestra audiencia es parte de la transmisión, un ADN que moldeó todo: tono, formato, talentos», dice a la AFP Sérgio Lopes, cofundador de LiveMode.

Ya Casimiro, «Cazé», de 32 años, era famoso por su humor punzante en Twitch, plataforma que catapultó al streamer español Ibai Llanos.

El logo del canal es una caricatura suya.

– «Revolucionario» –

Ivan Martinho, profesor de la Escuela Superior de Propaganda y Publicidad, comenta a la AFP que la «verdadera transformación» de las transmisiones deportivas no responde a la tecnología, sino «al comportamiento del consumidor».

Cuando el deporte en TV es cada vez más caro, con derechos de transmisión fragmentados entre plataformas de pago, la facilidad de ver los juegos en YouTube atrae a Samuel do Carmo.

«No hay otra palabra que ‘revolucionario’ para definir lo que hacen», dice este hincha de 22 años en un evento de CazéTV en Rio de Janeiro para seguir los partidos en pantalla gigante.

Y el enorme mercado de Brasil, país de 213 millones de habitantes, aceleró el ascenso del canal, apunta Brum.

Rosana Lima, aficionada de 48 años, considera «muy graciosos» a los narradores de CazéTV, aunque el formato espectáculo no convence a todos.

«La manía» de «gritar en cualquier jugada corroe la paciencia», escribió en una columna Amauri Segalla, director ejecutivo de la revista VEJA. «Todo necesita ser más grande de lo que es».

– Apuestas –

En el evento de CazéTV en Rio, un muñeco gigante de Vinícius Júnior con una camiseta de una empresa de apuestas on-line salta a la vista.

En sus transmisiones, las «bets», como se conocen en Brasil, eran omnipresentes: códigos QR en pantalla llevaban a aplicaciones de estas compañías y los narradores daban datos que recomendaban determinadas apuestas.

El órgano público de defensa del consumidor abrió esta semana una investigación por posible «propaganda abusiva».

CazéTV, entonces, redujo su publicidad de apuestas.

«Hicimos ajustes» para ser «más conservadores», explica Lopes.

«Así como sería una locura que un niño encienda la televisión y vea a alguien diciendo ‘fuma, es bueno para ti’, es una locura que en un partido de fútbol haya gente incentivándote a apostar», dice a la AFP la diputada Tabata Amaral.

Amaral, de un partido aliado del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, promueve un proyecto para limitar la publicidad de «bets», uno de los mayores patrocinantes del deporte en Brasil.

El gobierno de Lula considera las apuestas on-line un problema de salud pública por el alto endeudamiento que generan, especialmente en clases populares.

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