Cazadores de tesoros hallan lingote de plata de galeón español hundido en Florida en 1622

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Miami (EE.UU.), 17 jul (EFE).- Cazadores de tesoros estadounidenses encontraron una barra de plata de más de 10 kilogramos en el sitio en Florida donde se hundió el galeón español Nuestra Señora de Atocha en 1622, el primer hallazgo en el lugar desde 1999 y uno de los «más significativos», según afirmaron.

La organización Mel Fisher’s Shipwreck Expeditions (Expediciones de naufragios de Mel Fisher) informó del hallazgo del lingote de plata frente a las costas de Cayo Hueso (Key West), el punto más al sur de Estados Unidos continental.

La agrupación, conocida por descubrir en 1985 el tesoro principal del galeón español que se hundió con un cargamento de oro, plata y otros metales preciosos tras un huracán, resaltó que el descubrimiento muestra que aún hay más tesoros por encontrar allí.

«Esta recuperación representa mucho más que un simple artefacto. Es una conexión tangible con uno de los naufragios más famosos de la historia y un recordatorio de que la búsqueda que Mel Fisher comenzó hace más de medio siglo continúa hoy en día», indicó en su web.

El naufragio del galeón de Nuestra Señora de Atocha es uno de los más llamativos para los cazadores de tesoros, pues volvía de América a España con 24 toneladas de plata repartidas en 1.038 lingotes, 582 lingotes de cobre y 125 barras y discos de oro, según el Museo Marítimo de Mel Fisher en Cayo Hueso.

El buque, que se hundió con 265 personas a bordo y dejó solo cinco supervivientes, también transportaba 350 cofres de añil, 525 fardos de tabaco, 20 cañones de bronce y más de 500 kilos de vajilla de plata labrada.

El cazador de tesoros Mel Fisher, fallecido en 1998, comenzó en 1969 la búsqueda de las riquezas del galeón.

La búsqueda la continúan ahora el capitán Drake Nicholas y el buzo principal Blake Baker, quienes creen que en el área donde se recuperó el último lingote de plata la tripulación identificó «varios objetivos prometedores adicionales», incluyendo otro galeón hundido, el Santa Margarita.

«Los registros históricos indican que aún permanecen tesoros significativos en los lugares de los naufragios del Atocha y el Santa Margarita, incluyendo miles de monedas de plata, cientos de lingotes de plata, artefactos de oro, joyas y esmeraldas procedentes de las legendarias minas de Muzo en Colombia», dijo el equipo. EFE

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