Cazas aliados derriban un dron que había ingresado en el espacio aéreo de Letonia

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Riga, 8 jun (EFE).- Cazas aliados derribaron este lunes sobre Letgalia, en el este del país, un dron extranjero que había ingresado en el espacio aéreo de Letonia como resultado de la guerra electromagnética rusa, informaron las Fuerzas Armadas Nacionales del país báltico en un comunicado.

Previamente, las Fuerzas Armadas habían informado en la red social X de la existencia de una «posible amenaza» en las regiones de Alūksne, Ludza, Balvi y Rēzekne, y de que se habían activado los cazas de la misión de patrullaje del espacio aéreo báltico de la OTAN. EFE

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