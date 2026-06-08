The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Cazas aliados derriban un dron que había ingresado en el espacio aéreo de Letonia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Riga, 8 jun (EFE).- Cazas aliados derribaron este lunes sobre Letgalia, en el este del país, un dron extranjero que había ingresado en el espacio aéreo de Letonia como resultado de la guerra electromagnética rusa, informaron las Fuerzas Armadas Nacionales del país báltico en un comunicado.

Previamente, las Fuerzas Armadas habían informado en la red social X de la existencia de una «posible amenaza» en las regiones de Alūksne, Ludza, Balvi y Rēzekne, y de que se habían activado los cazas de la misión de patrullaje del espacio aéreo báltico de la OTAN. EFE

jkz-cae/jlp

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR