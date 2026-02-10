Cazas chinos realizaron acciones «peligrosas» ante F-16 taiwaneses en diciembre, según FT

Taipéi, 10 feb (EFE).- Aviones de combate chinos realizaron maniobras «inusualmente peligrosas» cerca de cazas F-16 taiwaneses durante la ‘Misión Justicia-2025’, unos ejercicios militares a gran escala realizados por Pekín en los alrededores de Taiwán a finales del pasado diciembre, informó este martes el Financial Times (FT).

En el primer incidente, un J-16 del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) disparó bengalas señuelo a un F-16 taiwanés que había salido a interceptarlo cuando la aeronave de guerra china estaba a punto de cruzar la línea media del Estrecho de Taiwán, según tres personas familiarizadas con el encuentro citadas por este medio.

En el segundo, un J-16 chino voló «muy cerca» de un F-16 isleño «básicamente en posición de disparo», de acuerdo a una fuente conocedora del asunto.

Estas acciones, que tuvieron lugar el pasado 29 de diciembre, no llegaron al nivel de peligrosidad alcanzado cuando los aviones del EPL apuntaron sus radares de armas contra un grupo de aviones japoneses a principios de diciembre, señalaron las tres fuentes citadas por el rotativo británico.

Sin embargo, otra fuente cuestionó esta afirmación al subrayar que disparar bengalas a corta distancia, como ocurrió con el caso del J-16 y el F-16 taiwanés, se consideraba inseguro, mientras que los bloqueos de radar son más rutinarios en la aviación militar moderna y no implican necesariamente una advertencia de misil.

En otro tercer incidente que ocurrió al noroeste de Taiwán, un J-16 voló justo debajo de un bombardero chino H-6K, en una táctica diseñada para disfrazar la presencia del caza de combate de los radares taiwaneses.

Las personas familiarizadas con estos hechos sugirieron que los pilotos del EPL estaban siendo presionados para hacer cosas más allá del entrenamiento normal, en una posible señal de que las purgas militares del presidente chino, Xi Jinping, podrían estar perturbando el comando del EPL.

Los analistas sugieren que estas purgas -la última de ellas, la de Zhang Youxia, ‘número 2’ del organigrama castrense- no alterarán el objetivo estratégico de Xi de hacerse con el control de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como una «parte inalienable» del territorio chino. EFE

