Cazas F-35 de aliados intervinieron por violación rusa con drones de espacio aéreo polaco

Cracovia (Polonia), 10 sep (EFE).- Cazas F-35 de los aliados, especialmente de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos, ayudaron durante la madrugada a Polonia a garantizar la seguridad del cielo polaco durante la violación de su espacio aéreo por drones rusos en un ataque de Moscú contra Ucrania.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia indicó en un mensaje de X que recibió el apoyo del Mando Aéreo Aliado (AIRCOM, en inglés) durante el operativo, así como de la Koninklijke Luchtmacht de Países Bajos, a los que dio las gracias.

No es la primera vez que F-35 de aliados tienen que apoyar a Polonia en defender su espacio aéreo desde el inicio de la guerra rusa en Ucrania y el Mando Operativo polaco envía regularmente aviones al cielo polaco durante un ataque ruso contra la parte occidental del país vecino.

Polonia, que ha denunciado un «acto de agresión» de Rusia, utilizó armas para eliminar algunos de los vehículos aéreos no tripulados de Rusia la pasada madrugada y tuvo que cerrar parte del espacio aéreo y varios aeropuertos.

Los sistemas de defensa aérea y reconocimiento por radar de Polonia alcanzaron durante la madrugada el «estado de máxima alerta» y se movilizaron a las tropas de Defensa Territorial (WOT), un servicio de voluntarios y reservistas, así como a la Policía, la Guardia Fronteriza y la Policía Estatal de Bomberos.

El operativo duró toda la madrugada hasta casi las 06.00 GMT.

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Rusi alanzó de forma deliberada contra territorio polaco al menos 8 drones kamikaze Shahed. EFE

cae/lab

