CE anuncia 1.900 millones en ayuda humanitaria en 2026, la mayoría para África y Oriente

Bruselas, 21 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este miércoles que destinará 1.900 millones de euros en ayuda humanitaria en 2026, para asistir a 239 millones de personas ante los «recortes de financiación de los principales donantes», y más de la mitad del presupuesto irá dirigido a África y Oriente Medio.

El fondo aprobado por el Ejecutivo comunitario, que iguala la cifra presupuestada en 2025, estará orientado a financiar alimentos y refugio de emergencia, atención médica esencial, protección para los más vulnerables y apoyo a la educación infantil en zonas de crisis de todo el mundo.

En concreto, 557 millones de euros se asignarán a zonas de África Occidental y Central; 448 millones a Oriente Medio, en particular Gaza, «tras el frágil alto el fuego del año pasado», así como para Irak, Yemen, Siria y Líbano; 145 millones a Ucrania, y 8 millones adicionales para proyectos humanitarios en Moldavia.

Además, se destinarán 126 millones de euros a atender las necesidades humanitarias en Afganistán, Pakistán e Irán, y 95 millones de euros a América Central, América del Sur y el Caribe para afrontar conflictos armados, violencia generalizada o desafíos ambientales.

Se aportarán también 73 millones de euros al apoyo del Sudeste Asiático y el Pacífico, en particular para la crisis de Myanmar (Birmania) y su impacto en Bangladesh, y 14,6 millones al Norte de África, «una región que sigue expuesta a complejos desafíos políticos, económicos y sociales».

Por último, se reservarán más de 415 millones de euros para responder a emergencias imprevistas en todo el mundo y mantener una cadena de suministro estratégica.

«Mientras otros donantes se retiran y el derecho humanitario se enfrenta a una presión sin precedentes, la UE mantiene su compromiso: una ayuda basada en principios que llega a las personas necesitadas, dondequiera que se encuentren», informó la CE en un comunicado.

La comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, presenta hoy este compromiso en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), para buscar la movilización de financiación privada y soluciones innovadoras que complementen la aportación pública, con el fin de que «lleguen a las personas necesitadas». EFE

