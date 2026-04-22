CE dice que no hay justificación para aplicar recargos por combustible tras vender billete

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Bruselas, 22 abr (EFE).- La Comisión Europea dijo este miércoles que las aerolíneas no tienen «justificación para añadir recargos por combustible» a los billetes comprados con antelación, como está haciendo la española Volotea.

Así lo señaló a EFE un portavoz del Ejecutivo comunitario que añadió que esta medida «podría generar problemas en virtud de las directivas de la UE sobre prácticas comerciales desleales o cláusulas contractuales abusivas». EFE

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