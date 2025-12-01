CE pide a España que actúe contra la peste porcina y anuncia envío de expertos a Cataluña

Bruselas, 1 dic (EFE).- La Comisión Europea (CE) dijo este lunes que España debe aplicar las medidas previstas en la legislación europea para tratar de contener el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña y anunció la presencia a partir de mañana de expertos veterinarios europeos en la zona para asesorar a las autoridades.

«Hemos recibido notificación sobre el brote en Cataluña», dijo en la rueda de prensa diaria de la Comisión la portavoz comunitaria Eva Hrncirova, quien recordó que hacía más de tres décadas que en España no se producía ningún brote de esa enfermedad. EFE

