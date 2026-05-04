CE prepara el final del fondo de recuperación y sólo aceptará reformas hasta 31 de agosto

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Bruselas, 4 may (EFE).- La Comisión Europea lanzó este lunes un documento para preparar los últimos meses de vida del fondo de recuperación, que expirará a finales de este año y que obliga a los países a tener listas todas las reformas e inversiones comprometidas antes del 31 de agosto para no perder las ayudas asociadas.

El texto aclara las fechas clave de un proceso que, de acuerdo con la legislación vigente, finalizará el 31 de diciembre con los últimos desembolsos de Bruselas a los Estados miembros, pese a que algunos socios, entre ellos España, han solicitado prórrogas para poder cumplir con las medidas incluidas en sus planes.

«Todos los hitos y objetivos deben completarse para el 31 de agosto de 2026. Cualquier actuación de los Estados miembros para asegurar un cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos después de esa fecha no podrán ser tomadas en consideración al analizar peticiones de pago», advierte el documento.

Ese 31 de agosto es, por tanto, la primera fecha clave de un proceso cuya siguiente etapa será el 30 de septiembre, la fecha límite que tendrán los gobiernos nacionales para remitir a las autoridades comunitarias sus últimas solicitudes de pago.

El Ejecutivo comunitario tendrá entonces dos meses para evaluar dichas solicitudes, pero su intención es remitirlas el 20 de noviembre al organismo que da luz verde definitiva a los pagos, el Comité Económico y Financiero de la UE compuesto por los técnicos de los Estados miembros, que después se ha comprometido a dar su opinión final para el 8 de diciembre.

El objetivo es «permitir que la Comisión pueda adoptar sus decisiones autorizando los pagos el 18 de diciembre» y que los desembolsos puedan ejecutarse antes del día 31 de ese mes.

Con este calendario, Bruselas insta «firmemente» a los Estados miembros a «planificar con tiempo y asegurar que presenta a tiempo pruebas completas y sólidas» para demostrar que ha cumplido con los compromisos y evitar así perder las ayudas.

En la misma línea, y dado que habrá «extremadamente poco tiempo» para los intercambios entre los servicios de la Comisión y las autoridades nacionales, la institución sugiere que estas pruebas se compartan antes de manera «informal» en cuanto estén disponibles e incluso «antes de la presentación formal» de las últimas peticiones de pago.

Con respeto a los pagos que hayan sido suspendidos antes del 31 de agosto por no haber completado totalmente o parcialmente las reformas comprometidas, el Ejecutivo comunitario detalla que los países tendrán que adoptar las medidas para subsanar las deficiencias antes de esa fecha, además de aportar las pruebas relevantes antes del 30 de septiembre, con el objetivo de no perder esos fondos.

Por contra, cuando se califiquen reformas como incompletas después del 31 de agosto, Bruselas no lanzará el proceso de seis meses para recuperar los fondos suspendidos y, en su lugar, lanzaría directamente el procedimiento para reducir el pago, lo que significaría perder formalmente las ayudas asociadas a esa reforma.

En cualquier caso, y para evitar precisamente que se pierdan fondos, la Comisión alienta a los Estados miembros a promover las últimas revisiones de sus planes antes del 31 de mayo, como tarde. EFE

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