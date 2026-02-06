CE propone sanciones a energía, finanzas y comercio ruso tras 4 años de guerra en Ucrania

Bruselas, 6 feb (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este viernes el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia centrado en la energía, los servicios financieros y el comercio, con idea de que pueda entrar en vigor cuando se cumplan cuatro años desde que inició la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Una de las principales medidas de esta ronda es la prohibición total de los servicios marítimos para el petróleo ruso, para reducir aún más los ingresos energéticos de Rusia y dificultar la búsqueda de compradores para su petróleo, informó en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que agregó que la iniciativa se coordinará “con socios afines tras una decisión del G7”. EFE

