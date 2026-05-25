CEAPI presenta un manifiesto por Iberoamérica para transformar su potencial en influencia

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Ciudad de México, 25 may (EFE).- La asociación empresarial iberoamericana CEAPI presentó este lunes en Ciudad de México un manifiesto por Iberoamérica para convertir el potencial de la región en influencia global, convencida de que América Latina «nunca ha estado más en el centro del mundo» y debe aprovechar esa oportunidad.

«Nunca ha estado América Latina tan en el centro del mundo. El mundo mira a Iberoamérica y deberíamos aprovechar esa oportunidad», aseguró la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en la rueda de prensa para presentar el manifiesto, un día antes del inicio en la capital mexicana del IX Congreso Iberoamericano de la asociación.

El manifiesto del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) incluye 10 puntos, entre ellos situar a los empresarios en el centro de la solución, impulsar las compañías multiberoamericanas para ganar competitividad en el mercado global y avanzar hacia una mayor integración económica en la región.

Vilanova defendió la pujanza las empresas multiberoamericanas, entendidas como compañías que operan a ambos lados del Atlántico, que integran capital, talento, tecnología y cadenas de valor entre América Latina, España, Portugal y Andorra, y desde allí se proyectan al resto del mundo.

Destacó cómo la capacidad de esas empresas de crecer en diversos ciclos económicos y con diferentes monedas les da gran fortaleza, además de acceso a otros mercados.

Otra de las medidas es transformar en soluciones para el mundo los recursos estratégicos de América Latina y el Caribe, que poseen hasta 935,5 millones de hectáreas de bosques y selvas, además de una parte sustancial del bosque primario mundial y del 16 % de las tierras agrícolas del planeta, según la organización.

En minerales críticos, además, la región concentra cerca del 60 % de las reservas mundiales de litio, alrededor del 40% de las reservas globales de cobre y una posición destacada en plata, hierro, oro, estaño, bauxita, cobalto, tierras raras y otros recursos estratégicos.

Otros puntos del manifiesto son apostar por el talento iberoamericano, orientar los avances tecnológicos y la inteligencia artificial a la inclusión y el crecimiento y convertir el idioma en fortaleza económica.

Según explicó Vilanova en la rueda de prensa, el congreso reunirá en Ciudad de México a 630 participantes procedentes de los 22 países de Iberoamérica, entre ellos los mayores empresarios de México. EFE

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