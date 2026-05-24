Cecilia Suárez presenta en México la obra ‘El invencible verano de Liliana’

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Ciudad de México, 23 mar (EFE).- La actriz mexicana Cecilia Suárez anunció este sábado la programación en México de ‘El invencible verano de Liliana’, el monólogo que adapta la novela homónima de la escritora Cristina Rivera Garza, que narra el feminicidio de su hermana ocurrido en 1990 en el país norteamericano, donde se registran en promedio 10 asesinatos de mujeres al día.

Suárez, junto a los productores de la obra Oscar Carnicero y Claudio Sodi, explicaron a medios que, en este contexto de impunidad e inseguridad, es un error pensar que la responsabilidad de solucionar la violencia de género es de las mujeres, “es también un asunto de los hombres”.

La intérprete, más conocida por su trabajo en películas y series como ‘La casa de las flores’ (2018), insistió en que esta adaptación hace una especial invitación al público masculino, que también es “lacerado” y “lastimado” por el machismo.

Tras décadas de lucha dentro y fuera del feminismo, “las mujeres ya sabemos lo que no queremos”, añadió, pero “la gran pregunta es: ¿por qué los hombres se resisten a mirarse?”

Esta será la primera temporada en México, luego de haberse estrenado en España con el trabajo de adaptación teatral del peruano Juan Carlos Fisher y la mexicano-colombiana y española Amaranta Osorio.

Para Suárez, esta nueva etapa de la obra es importante, ya que la historia por primera vez aterrizará en sus raíces, en esa tierra que “duele” y en la que todos los días “amanecemos con cifras” que en realidad son “vidas de personas y familias” atravesadas por la violencia.

“La indolencia institucional es uno de los grandes problemas, así que ojalá empujemos todos juntos”, aseguró.

Sobre la situación del país y las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que “se acabó la violencia contra las mujeres”, Carnicero aclaró que la violencia “no se acaba por decreto”.

“Buscamos las formas de nombrarla de otra manera para edulcorar la realidad (…) siguen siendo muertas y muertos”, sentenció, tras confesar que “el sueño es que nunca más suceda lo que le ocurrió a Liliana”.

La obra se presentará el 20 de agosto en el Teatro de la Ciudad, de Monterrey, el 28 y 29 de noviembre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, de Guadalajara, como parte del programa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

También estará en el 3 de diciembre en el Teatro Armando Manzanero, en Mérida, el 5 y el 6 del mismo mes tendrá funciones en Guanajuato y contará con ocho funciones del 10 al 20 de diciembre en el Teatro Julio Castillo de la Ciudad de México.

Los productores anunciaron que la obra tendrá un recorrido internacional de nuevo en España, donde se estrenó el año pasado, y también en el Festival Internacional de Teatro a Mil, en Chile, así como presentaciones en Colombia, Perú, Argentina y con expectativas en Brasil.

‘El invencible verano de Liliana’ es uno de los fenómenos literarios más importantes de la última década por su relevancia social. Además, su autora recibió el Premio Pulitzer en 2024 en la categoría de ‘Memoria o Autobiografía’. EFE

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