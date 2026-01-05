Cedeao reconoce lucha contra crimen internacional pero pide respetar soberanía Venezuela

2 minutos

Nairobi, 5 ene (EFE).- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) reconoció el derecho de los Estados a luchar contra el crimen internacional, evitando condenar directamente el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, pero pidió que se respete la soberanía y la integridad territorial del país sudamericano.

«Aunque reconoce el derecho de los Estados a luchar contra los crímenes internacionales, incluidos el terrorismo y el tráfico de drogas, la Cedeao desea recordar a la comunidad internacional su obligación de respetar la soberanía y la integridad territorial de los otros países, tal como está consagrado en el derecho internacional, especialmente (…) la Carta de las Naciones Unidas», señaló en un comunicado a última hora del domingo este bloque regional de doce países.

«La Cedeao se adhiere plenamente a la declaración de la Unión Africana (UA)(…), que insta a la moderación y a un diálogo inclusivo entre el pueblo venezolano», añadió, al instar «a todos los Estados a respetar la independencia y la integridad territorial de Venezuela».

En el citado comunicado, la UA también evitó condenar directamente la agresión estadounidense, si bien pidió respeto al orden internacional y afirmó que los problemas internos de Venezuela deben resolverse con un diálogo interno entre sus ciudadanos.

Otros países africanos han reaccionado al ataque de Washington, como Sudáfrica, que señaló que estas acciones «socavan (…) el principio de igualdad entre naciones», y Ghana, para la que las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, «evocan la época colonial e imperialista y sientan un peligroso precedente para el orden mundial».

Mientras, el canciller venezolano, Yván Gil Pinto, afirmó en su canal de Telegram haber recibido mensajes de apoyo de países como Namibia, Burkina Faso, Liberia, Chad, Angola, Níger, Gambia y Burundi.

Trump confirmó este sábado que su país llevó a cabo «con éxito un ataque a gran escala» en Venezuela y que el presidente de esa nación, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, fueron «capturados y sacados del país».

Maduro y Flores fueron trasladados al centro federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, y está previsto que este lunes comparezcan por primera vez ante un tribunal de esa ciudad, donde enfrentan diversos cargos por narcotráfico y corrupción. EFE

