Cejil: acciones contra socios de El Faro intentan controlar voces críticas en El Salvador

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San Salvador, 7 may (EFE).- La intervención de bienes personales de dos accionistas de la sociedad creadora del medio digital salvadoreño El Faro representa «un intento de controlar las voces que puedan presentar información crítica respecto a actuaciones del actual Ejecutivo de El Salvador», afirmó este jueves la directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Claudia Paz y Paz.

El Faro, cuya estructura administrativa y legal se encuentra desde 2023 en Costa Rica, dijo este jueves en un comunicado que entre febrero y abril pasado se «congeló dinero en una cuenta bancaria y un inmueble de dos socios de Trípode S.A. de C.V.», la sociedad creadora del medio de investigación.

«Desde Cejil estamos plenamente conscientes que el Estado de El Salvador está utilizando estos procesos fiscales como una retaliación frente al periódico El Faro por sus investigaciones y por el ejercicio de la libertad de expresión», sostuvo Paz y Paz en una conferencia de prensa virtual.

Apuntó que se está ante «un intento de controlar las voces que puedan presentar información crítica respecto de las actuaciones del actual Ejecutivo de El Salvador».

En el mismo espacio, Carlos Dada, director de El Faro, sostuvo que «esta nueva acción del Gobierno de (Nayib) Bukele (…) se ejecuta días después de la publicación de un documental que daba cuenta, no solo del pacto del señor Bukele con las pandillas, sino de un pacto con el presidente estadounidense Donald Trump que incluía el retorno (a El Salvador) de unos líderes pandilleros que ahora están presos en Nueva York «.

Dada hizo referencia a un documental producido por Frontline, un programa de investigación distribuido por la televisión pública de Estados Unidos, y El Faro, denominado «El trato: Trump, Bukele y las pandillas de El Salvador».

El director de El Faro explicó que, de momento, no han recibido «ninguna notificación de las autoridades salvadoreñas» sobre el proceso de intervención de los bienes de dos de sus socios.

Ni el presidente Bukele, ni el Gobierno se han pronunciado sobre la denuncia de El Faro.

El medio indicó que este hecho «es el más reciente episodio de una larga persecución fiscal contra este medio, que empezó en 2020», cuando el presidente Bukele reveló en cadena nacional que se estaba realizando una investigación «seria» contra El Faro por el delito de lavado de dinero.

Según El Faro, «bajo órdenes» de Bukele «el Ministerio de Hacienda abrió cuatro auditorías contra Trípode» y «al no poder sustentar la acusación presidencial de lavado de dinero en ninguna de las auditorías, Hacienda cambió la acusación a evasión de impuestos, en los cuatro ejercicios auditados».

«Hemos apelado cada una de estas conclusiones y demostrado que no se sustentan. Pero es muy difícil defenderse en un sistema judicial cooptado como el de El Salvador. Ahora la dictadura ha empezado a proceder contra los accionistas del medio», acotó en el comunicado.

En abril de 2023, El Faro anunció que su estructura administrativa y legal se mudaba a Costa Rica tras 25 años en El Salvador, país en el que, según se indicó en ese momento, el medio continuaría haciendo periodismo, debido a la «falta de condiciones para seguir operando» en territorio salvadoreño.

El Faro recordó este jueves que ha pasado un año desde que su personal ha salido a un «exilio forzado».

Reportes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) indican que solo en 2025 salieron del país 43 periodistas por «razones de acoso, vigilancia, amenazas o bajo la tipología de exilio preventivo ante el temor de una posible captura arbitraria». EFE

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