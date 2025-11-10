CELAC y UE piden pleno cumplimiento del derecho internacional en lucha contra narcotráfico

Santa Marta (Colombia), 9 nov (EFE).- La IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) reclamó «el pleno cumplimiento del derecho internacional» en la lucha contra el narcotráfico, y así lo hizo constar en la ‘Declaración de Santa Marta’, adoptada este domingo al concluir la reunión de los dos bloques.

«Abordamos la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe. Coincidimos en la relevancia de la cooperación internacional, el respeto mutuo y el pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas», señala el punto 10 de la declaración. EFE

