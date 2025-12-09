Censo determina estabilidad en la población de flamingos en el archipiélago de Galápagos

Quito, 9 dic (EFE).- El censo de este año sobre la población de flamingos del archipiélago ecuatoriano de Galápagos contabilizó 246 individuos, lo que reveló una estabilidad en relación con la última década, informó este martes el Ministerio de Ambiente y Energía.

El monitoreo técnico, realizado junto con la Dirección del Parque Nacional Galápagos y que se efectúa de manera ininterrumpida desde 1996, constituye una herramienta clave para evaluar la situación de Phoenicopterus ruber y orientar acciones de manejo y conservación en las principales lagunas del archipiélago.

El registro simultáneo inició a las 05:30 hora local con el desplazamiento del personal técnico y guardaparques hacia los sitios de presencia de la especie, para efectuar el conteo a las 10:00 bajo un protocolo que evita duplicaciones y garantiza datos precisos, detalló el Ministerio.

Anotó que en esta edición se contabilizaron 246 flamingos en 22 lagunas índice, de los cuales 224 son adultos, ocho juveniles y catorce indeterminados.

Quinta Playa fue el punto con mayor concentración, con 162 individuos registrados.

«En comparación con el comportamiento poblacional de la última década -cuya media se sitúa en alrededor de 230 individuos-, los resultados de 2025 se mantienen dentro del rango esperado para esta época del año», sostuvo.

Apuntó que la estabilidad observada evidencia que las condiciones ambientales recientes, particularmente los niveles adecuados de agua y la disponibilidad de alimento en las lagunas monitoreadas históricamente, han favorecido la permanencia de la especie.

Los censos, que se realizan dos veces al año, recopilan además información sobre el estado de los nidos, la presencia de otras aves costeras y las características físico-ambientales de las lagunas, como nivel y turbidez del agua.

Este seguimiento permanente permite identificar riesgos, anticipar posibles amenazas asociadas a variaciones ambientales o a la presencia de especies introducidas, y ajustar oportunamente las estrategias de manejo.

El archipiélago de Galápagos, formado por trece islas, se encuentra a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, y desde 1978 están declaradas por la Unesco como Patrimonio Natural de la humanidad.

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies. EFE

