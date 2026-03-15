Centenares de colombianas se manifiestan en Bogotá en rechazo a violencia contra mujeres

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Martina Castells González

Bogotá, 15 mar (EFE).- Centenares de colombianas salieron este domingo a las calles de Bogotá con consignas de rechazo a la violencia contra las mujeres y en memoria de las víctimas de feminicidios, en la movilización por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo pero este año se aplazó una semana por las elecciones legislativas del país.

Vestidas con pañuelos y prendas moradas y verdes, las manifestantes avanzaron entre cánticos, pancartas y mensajes de resistencia. En carteles que se alzaban entre la multitud se podían leer frases como «Somos el corazón de las que ya no laten», «Hay que abortar este sistema patriarcal» o «Nos quisieron quemar y nos volvimos fuego».

Informes de organizaciones que monitorean la violencia contra las mujeres y basada en género señalan que al menos 621 feminicidios fueron reportados en Colombia hasta septiembre de 2025, lo que refleja la persistencia de este problema en el país.

Lilian Yolanda López, integrante del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, explicó a EFE que la marcha busca exigir no solo el derecho al trabajo, sino también el cumplimiento del plan de igualdad y de la normatividad que las mujeres han logrado de forma colectiva.

López también denunció la falta de paridad en los espacios de poder y señaló que persisten estructuras sociales que dificultan la participación de las mujeres: «Vemos que es una cultura completamente machista y patriarcal donde nos callan, nos amedrentan y nos persiguen», aseguró.

La activista agregó que las demandas del movimiento feminista abarcan distintos ámbitos, desde el acceso al empleo hasta el derecho a la salud, la vivienda y una vida libre de violencia.

«Necesitamos la garantía de una vida libre de violencia, salud plena y el derecho al trabajo. Hay muchas mujeres desempleadas y discriminadas por la edad», sostuvo.

En modo supervivencia

Entre la multitud había una gran cantidad de manifestantes que acudieron con la intención de denunciar realidades que aseguran vivir a diario. Una de ellas fue Loreley, una joven de 21 años que marchó en memoria de una amiga asesinada recientemente por su pareja.

Loreley relató a EFE que la noticia fue especialmente impactante porque se trataba de una compañera del colegio: «Había visto unas fotos de ella y de la noche a la mañana me llegó un mensaje que la habían asesinado», contó.

La joven añadió que la situación por los feminicidios en Colombia es «muy delicada» y defendió la importancia de seguir manifestándose para visibilizar la violencia contra las mujeres.

«Hay que hacer mucho ruido, porque en el silencio una no gana nada», afirmó.

La joven aseguró que muchas mujeres viven con miedo en su vida cotidiana: «Una nunca sabe cuándo va a llegar a la casa. Ni siquiera hace falta hablar de la calle cuando en tu casa pueden estar pasando un montón de cosas», dijo.

Pese a ello, expresó su deseo de un futuro diferente para las nuevas generaciones y pidió movilizaciones por una realidad en la que las mujeres puedan salir a la calle sin tener que estar en modo supervivencia. EFE

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